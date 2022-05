Rendez-vous aux jardins : Ecomusée du Pays de la Cerise

Rendez-vous aux jardins : Ecomusée du Pays de la Cerise, 5 juin 2022, . Rendez-vous aux jardins : Ecomusée du Pays de la Cerise

2022-06-05 – 2022-06-05 EUR 0 0 Marché artisanal (savons, bougies, bijoux, food truck, …), concert à 15h Roland Motte et les OGM.

Beauté, bien-être et saveurs…

Entrée gratuite à partir de 10h. Marché artisanal (savons, bougies, bijoux, food truck, …), concert à 15h Roland Motte et les OGM.

Beauté, bien-être et saveurs…

Entrée gratuite à partir de 10h. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville