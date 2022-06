RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – ECOLE-MUSEE Boulogne-sur-Mer, 4 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – ECOLE-MUSEE 2 rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer

2022-06-04 – 2022-06-05

2 rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer ECOLE-MUSEE – RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 4 et dimanche 5 juin

10h-12h / 14h-18h

C’est le grand retour de la kermesse de l’Ecole-Musée! Au programme : jeux anciens en bois, atelier « adopte une plante », et notre exposition « Surprenantes collectes de bord de mer ».

Profitez-en, c’est GRATUIT tout le weekend. Ecole-Musée : 2 rue de l’Ancien Rivage

Venez nombreux, et si vous êtes sages, vous aurez une récompense !

+33 3 21 87 00 30

2 rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer

