Rendez-vous aux jardins du Pays de Barr Barr, 4 juin 2022, Barr.

Rendez-vous aux jardins du Pays de Barr Barr

2022-06-04 – 2022-06-05

Barr Bas-Rhin Barr

“Rendez-vous aux jardins” est un événement national qui permet d’accéder à plus de 2 000 parcs et jardins, historiques et contemporains.

Tout au long du premier week-end de juin, visites guidées, démonstrations, concerts, jeux, ateliers, spectacles ou encore expositions sont l’occasion de (re)découvrir ce riche patrimoine vert et de s’initier à l’art des jardins.

Programme complet de l’édition 2021

Visite de jardins, spectacles, lectures et autres !

+33 3 88 08 66 55

Barr

