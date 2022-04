RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DU MANOIR DU SERRAIN Durtal, 3 juin 2022, Durtal.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DU MANOIR DU SERRAIN Durtal

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-05 18:30:00

Durtal 49430 Durtal

Les Rendez-vous aux jardins 2022 donnent un coup de projecteur sur “Les jardins face au changement climatique”. Un thème au coeur des enjeux environnementaux contemporains.

L’édition des 3, 4 et 5 juin prochains se penche sur les effets du changement climatique (modification de la palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition de nouveaux parasites…). Le grand public est invité à échanger avec des professionnels autour des actions mises en œuvre afin d’adapter les pratiques de jardinage à ces bouleversements pour que les jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de l’homme et de l’ensemble du vivant : favoriser la régénération naturelle des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau issue de pluies torrentielles, assurer une veille sanitaire de chaque instant, être attentif aux systèmes racinaires du patrimoine arboré et aux parasites du sol, inventorier et protéger la faune et la flore menacées par ces changements.

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse du monde des jardins, Rendez-vous aux jardins met en valeur depuis son origine en 2003 l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Des milliers d’acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés et publics… se mobilisent pour ce rendez-vous annuel de référence, devenu européen depuis 2018.

Les propriétaires du Manoir de Serrain ouvrent l’accès à leur jardin tout le week-end. Découvrez ce jardin en deux parties encadrant une vaste pelouse. L’une descend en forme de promenade bordée de rosiers, pivoines, iris, agapanthes jusqu’au Loir tout proche, et l’autre offre en retour des pièces successives harmonieuses.

Rendez-vous aux jardins est organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, le Comité des parcs et jardins, les Villes et Pays d’art et d’histoire, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure Historique, ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales. Elle est mise en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles.

Thème de cette année “Les jardins face au changement climatique”

Durtal

