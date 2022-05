Rendez-vous aux jardins du domaine de Bort Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion, 4 juin 2022, Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion.

2022-06-04 – 2022-06-05

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Samedi 04 et dimanche 05 juin, de 14h à 18h, domaine de Bort à Saint-Priest-Taurion. Visite libre avec un document proposant un circuit de promenade libre et des explications sur l’histoire du parc et du domaine de Bort. Entrée : 8€ / adulte et 4€ / enfant. Domaine de Bort : 06 50 99 81 19

Dans le cadre des Journées Nationales des Rendez-vous au Jardin. Ce vaste espace clôturé intègre un parc paysager à l’anglaise dessiné au XIXe siècle présentant des centaines de rhododendrons et d’azalées qui se reflètent dans les étangs. Composé d’une ferme modèle, d’une forêt conjuguant production sylvicole et la beauté d’arbres d’ornement (liquidambars, collection de chênes, vénérables douglas de plus de 160 ans, tulipiers de Virginie), d’une activité agricole et piscicole, il sert d’écrin à un château néogothique. L’ensemble est inscrit au titre des Monuments historiques.

