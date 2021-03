Le Coudray-Macouard Le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Rendez-vous aux jardins… du Coudray-Macouard : Des fleurs et des couleurs à foison Le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Maine-et-Loire

Le coudray-Macouard, le dimanche 6 juin à 14:30

Rendez-vous au Coudray-Macouard pour découvrir les ruelles fleuries de ce village de charme aux vieilles demeures remarquables. Visitez également le tout nouveau jardin botanique dédié aux plantes textiles et tinctoriales où jardiniers et animateurs vous attendent.

Entrée libre et visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T16:00:00

