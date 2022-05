Rendez-vous aux jardins du château de Salvanet Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Priest-Taurion

Rendez-vous aux jardins du château de Salvanet Saint-Priest-Taurion, 4 juin 2022, Saint-Priest-Taurion. Rendez-vous aux jardins du château de Salvanet Château de Salvanet Saint-Priest-Taurion

2022-06-04 – 2022-06-05

Château de Salvanet Haute-Vienne Saint-Priest-Taurion Samedi 04 et dimanche 05 juin, de 10h à 18h au Château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion. Informations : 06 20 59 21 54. Dans le cadre des Journées Nationales des Rendez-vous au Jardin. Le château de Salvanet (XVIIIe siècle) vous accueille à sa fête des plantes. Exposition, vente plantes, produits bios, matériel de jardin, conférences, ateliers… Samedi 04 et dimanche 05 juin, de 10h à 18h au Château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion. Informations : 06 20 59 21 54. Château de Salvanet Saint-Priest-Taurion

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Priest-Taurion Autres Lieu Saint-Priest-Taurion Adresse Château de Salvanet Ville Saint-Priest-Taurion lieuville Château de Salvanet Saint-Priest-Taurion

Rendez-vous aux jardins du château de Salvanet Saint-Priest-Taurion 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins du château de Salvanet Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion 4 juin 2022

Saint-Priest-Taurion