du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Château de Montrottier

– découverte du jardin paysager dont le fleurissement a été réalisé par les élèves de l’ISETA

– découverte du jardin potager créé par le maraicher Gwenaël Moulin

– « Promenade autour du domaine de Montrottier » le 6 juin à 15h30 (par Julien Coppier, responsable scientifique des collections du château, directeur-adjoint des Archives départementales de la Haute-Savoie et Guide du patrimoine Savoie Mont-Blanc).

tarif adulte: 9€ gratuit pour les moins de 18 ans

Découverte du jardin paysager, du jardin potager et promenade autour du domaine de Montrottier le 6 juin à 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

