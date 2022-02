Rendez-vous aux Jardins du château de Losse Les Jardins du château de Losse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Catégories d’évènement: Dordogne

En 2022, le château de Losse inaugure une salle qui explique et détails toutes la composition de ses jardins, de l’inspiration jusqu’au végétaux, en passant par les formes et l’amménagement . Nous vous proposons aussi à cette occasion en plus de notre programmation habituelle: – des visites commentés et explicatives des jardins – des ateliers découvertes du jardinage – des visites découvertes des oiseaux du jardins Plus d’informations sur notre site internent . Les Jardins du château de Losse vous proposent une programmation particulière pour les Rendez-vous aux Jardins 2022 Les Jardins du château de Losse Route des Eyzies, 24290, Thonac, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne

