Rendez-vous aux jardins du Château de la Ballue – édition 2022

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château et jardins de La Ballue, Bazouges-la-Pérouse.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château et jardins de La Ballue

Découvrez en visitant ces jardins remarquables et sculptés l’un des savoir-faire jardinier majeur dans la gestion d’un beau jardin : l’art topiaire. Recréés dans les années 70 par 2 architectes de renom, les jardins du Château de la Ballue sont monuments historiques, label jardin remarquable, label qualité tourisme et ont reçu en 2018 le 2ème prix européen de l’EGHN ( European Garden Heritage Network) A découvrir, l’exceptionnelle collection botanique naturelle de buis agréée nationale par le CCVS. **Conférence/visite guidée** : à 11h, le samedi et le dimanche : Les jardins de la Ballue,face aux changements climatiques : constats, plan de gestion, mises en œuvre **Spectacle de danse** **par la compagnie HORSMOTS samedi 4 juin** après-midi : « Finir, à n’en plus finir… » : pièce chorégraphique pour 15 danseurs en 6 tableaux, sur le thème des marathons de danse organisés sur la côte ouest des Etats Unis dans les années 30 Et pour se divertir, le **dimanche 5 juin 2022, bal médiéva**l avec la Ménestraudie, ensemble de musiciens et danseurs médiévaux costumés, nous accompagnera dans les jardins toute la journée du dimanche 6 juin. Sur place joli salon de thé, petite restauration salée, pâtisseries maison, librairie et boutique. A voir le reportage de Stéphane Collignon sur France 2 [ici.](https://www.youtube.com/watch?v=W_ChSxPOc0g)

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap

Visite libre sans réservation des jardins labyrinthiques MH et label jardin remarquable du Château de la Ballue ; et plongez dans le monde merveilleux d’Alice au Pays des Merveilles. Château et jardins de La Ballue Château de La Ballue, 35560, Bazouges-la-Pérouse, Ille et Vilaine, Bretagne Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00

