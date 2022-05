Rendez-vous aux Jardins du Bourgailh Les Jardins du Bourgailh Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Les Jardins du Bourgailh, le dimanche 5 juin à 14:00

Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », nous vous proposons une exploration de la flore locale et tropicale ainsi qu’une découverte des techniques de jardinage. Au programme, nous vous proposons une découverte des différents moyens d’accueillir la biodiversité au jardin et du rôle des insectes auxiliaires. Vous pourrez également découvrir tous les secrets de la serre tropicale lors d’accueils guidés tout au long de l’après-midi. Toute l’après-midi, l’association des Jardiniers de Pessac transmettra des conseils et effectueront des démonstrations sur la thématique du potager au naturel, telles que le lasagna bed.

Gratuit, entrée libre

