Rendez-vous aux jardins – Domaine du Windeck Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: 67530

Ottrott

Rendez-vous aux jardins – Domaine du Windeck Ottrott, 4 juin 2022, Ottrott. Rendez-vous aux jardins – Domaine du Windeck Ottrott

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Ottrott 67530 Visite libre du parc du Windeck, qui forme un ensemble varié sur une surface de 10 hectares, et comporte un site préhistorique et une ruine du XII e réaménagée. Le site se caractérise par deux grandes prairies qui s’inclinent doucement vers le centre du parc, avec une végétation exubérante. Fêtons ensemble le retour de la belle saison au jardin et découvrons ce parc remarquable, où non loin de 125 arbres y sont recensés ! +33 3 88 48 14 00 Visite libre du parc du Windeck, qui forme un ensemble varié sur une surface de 10 hectares, et comporte un site préhistorique et une ruine du XII e réaménagée. Le site se caractérise par deux grandes prairies qui s’inclinent doucement vers le centre du parc, avec une végétation exubérante. Ottrott

dernière mise à jour : 2022-05-29 par

Détails Catégories d’évènement: 67530, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse Ville Ottrott lieuville Ottrott Departement 67530

Ottrott Ottrott 67530 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott/

Rendez-vous aux jardins – Domaine du Windeck Ottrott 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins – Domaine du Windeck Ottrott Ottrott 4 juin 2022 67530 Ottrott

Ottrott 67530