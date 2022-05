rendez vous aux jardins Dettey Dettey Catégories d’évènement: Dettey

Dettey Saône-et-Loire Dettey 0 0 EUR Dans le cadre de l’évènement national “Rendez vous aux jardins” sur le thème “les jardins face au changement climatique”, journée dans un jardin privé “Les Vergers de Kéthévane”.

Venez découvrir ou pratiquer diverses activités en famille (visite, ateliers et balades nature) dans un cadre bucolique ou simplement profiter du jardin, spécialement ouvert pour l’occasion.

Inscriptions obligatoires et possibilité de pique-niquer sur place.

