Rendez-vous aux Jardins de Marqueyssac Vézac, 5 juin 2022, Vézac.

Rendez-vous aux Jardins de Marqueyssac Vézac

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Vézac Dordogne Vézac

EUR 11.9 11.9 Dans le cadre de cette manifestation nationale, les Jardins de Marqueyssac serviront d’écrin à un ensemble de compositions végétales et fleuries. Cette exposition d’œuvres fragiles et éphémères sera réalisée par les élèves de l’Atelier de MO installé en région toulousaine. Elles seront à la disposition du public pour dévoiler quelques-uns de leurs secrets et donner toute sorte de conseils pour la réalisation de bouquets.

Des démonstrations de taille de buis seront menées par les jardiniers de Marqueyssac et de l’entreprise PM Paysage qui œuvrent ensemble depuis le début de la restauration des jardins en 1996. En guise d’invitation à la découverte, des visites guidées sont organisées.

À l’occasion de cette nouvelle édition, placée sous le thème de la transmission des savoirs, les jardiniers de Marqueyssac procèdent à des démonstrations de taille de buis et répondent aux questions.

+33 5 53 31 36 36

