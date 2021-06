Lille Jardin du Collectif Renart Lille, Nord Rendez-vous aux Jardins de l’Atelier Renart Jardin du Collectif Renart Lille Catégories d’évènement: Lille

Rendez-vous aux Jardins de l’Atelier Renart Jardin du Collectif Renart, 6 juin 2021-6 juin 2021, Lille. Rendez-vous aux Jardins de l’Atelier Renart

Jardin du Collectif Renart, le dimanche 6 juin à 14:00

Dans le cadre de la cinquième édition de la Biennale Internationale d’Art Mural, le Collectif Renart ouvre les portes de son jardin pour une après-midi haute en couleur. Au programme des performances graff en live, des ateliers d’initiation au pochoir, le tout accompagné d’un bon son groove des familles ! [> Infos et réservations ici](https://reservations.lille.fr/event/rendezvousauxjardins2021/1392)

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00

