Rendez-vous aux Jardins de l’Abbaye de Fontenay Marmagne

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Marmagne Côte-d’Or Marmagne

EUR 9 Nouveauté 2022 : Jardins des Simples

L’Abbaye de Fontenay renoue avec son passé en proposant cette année un jardin des simples. Ce nouveau jardin est composé de plantes médicinales, aromatiques, condimentaires et tinctoriales.

Le jardin est un support vivant, évolutif. Il se présente sous forme d’expositions temporaires d’une durée de 3 à 5 ans. Pour la première exposition, le jardin rencontre Hildegarde de Bingen, abbesse visionnaire et naturaliste du

Moyen-Âge. L’aménagement de ce jardin a été élaboré à partir de sa philosophie et des listes de plantes issues de ses ouvrages.

Le jardin des simples de l’Abbaye de Fontenay est un prolongement idéal à la visite des grands jardins. Dessiné par l’architecte paysagiste Olivier Damée, ce jardin s’inspire de l’art cistercien.

• Inauguration Jardin des Simples

• Droit d’entrée à tarif réduit.

• Visites guidées des jardins toutes les heures par les jardiniers de Fontenay.

info@abbayedefontenay.com +33 3 80 92 15 00

Marmagne

