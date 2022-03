Rendez-vous aux jardins de l’abbaye d’Aulps Jardin du domaine de découverte de la vallée d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Au réveil du printemps l’abbaye d’Aulps vous propose de fêter le jardin ! Favoriser l’échange, le partage de connaissances, faire la part belle au terroir local et aux savoirs-faires tels sont les objectifs de cette deuxième édition. * Marché de producteurs locaux : 10h à 18h * Vernissage des expositions d’art contemporain (Joël GANGLOFF – peinture et Marie-Hélène RICHARD – Land-art) : 11h30 * Atelier de sensibilisation (enfant) “Herborisons” (45min) : 11h – 15h – 16h * Atelier dessin (famille) “La couleur dans le paysage” avec l’artiste Joël GANGLOFF (1h) : 14h – 16h * Cosmétique au naturel (adultes) : fabrication de cosmétique (45min) : 11h – 12h – 15h * Musique live : 12h à 17h * Espace de trocs de plants, graines, drageons, boutures… * Visite libre du domaine et des jardins (jardins des simples, potager médiéval, vestiges de l’abbaye) * Visite avec casque de réalité augmentée de l’abbaye (5€) * Bar et restauration * Entrée gratuite

Marché de producteurs, trocs de plant(e)s, exposition d’art contemporain (vernissage), ateliers petits et grands, bar-terrasse, visite libre, entrée gratuite Jardin du domaine de découverte de la vallée d’Aulps Domaine de découverte de la vallée d’Aulps – l’Abbaye, Saint-Jean-d’Aulps, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie

