Rendez-vous aux Jardins de La Ballue / Spectacle de danse par la compagnie Hormots “Finir, à n’en plus finir …” Château et jardins de La Ballue, 4 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse. Rendez-vous aux Jardins de La Ballue / Spectacle de danse par la compagnie Hormots “Finir, à n’en plus finir …”

Château et jardins de La Ballue, le samedi 4 juin à 16:00 9,50€ adultes / Gratuit jusqu’à 10 ans / 7,50€ pour étudiants, 10-18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.

Une pièce chorégraphique pour 15 danseurs en 6 tableaux, sur le thème des marathons de danse organisés sur la côte ouest des Etats Unis dans les années 30 Château et jardins de La Ballue Château de La Ballue, 35560, Bazouges-la-Pérouse, Ille et Vilaine, Bretagne Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00

