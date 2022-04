Rendez-vous aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

Ille-et-Vilaine

Rendez-vous aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort, 4 juin 2022, Bréal-sous-Montfort. Rendez-vous aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

2022-06-04 – 2022-06-06

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort Thématique de l’année : “les jardins face au changement climatique”. – Du 4 au 5/06 Découverte du bonsaï avec le Brocéliande Bonsaï Club :

En compagnie de passionnés, découvrez cet art traditionnel japonais qui consiste à cultiver et modeler des arbres miniatures à l’image des arbres dans la nature. De 15h à 18h, sans supplément de prix à l’entrée. – 5 et 6/06 : Balade de saison

En compagnie de notre spécialiste des Jardins, sortez des chemins habituels et découvrez nos floraisons du moment : roses, hémérocalles, hortensias… Une promenade pour tous les curieux de nature ! Rendez-vous à 16h, sans supplément de prix à l’entrée. Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins ! Programmation susceptible de changer en fonction des conditions sanitaires ou autres. +33 2 99 60 08 04 https://www.jardinsdebroceliande.fr/ Thématique de l’année : “les jardins face au changement climatique”. – Du 4 au 5/06 Découverte du bonsaï avec le Brocéliande Bonsaï Club :

En compagnie de passionnés, découvrez cet art traditionnel japonais qui consiste à cultiver et modeler des arbres miniatures à l’image des arbres dans la nature. De 15h à 18h, sans supplément de prix à l’entrée. – 5 et 6/06 : Balade de saison

En compagnie de notre spécialiste des Jardins, sortez des chemins habituels et découvrez nos floraisons du moment : roses, hémérocalles, hortensias… Une promenade pour tous les curieux de nature ! Rendez-vous à 16h, sans supplément de prix à l’entrée. Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins ! Programmation susceptible de changer en fonction des conditions sanitaires ou autres. Bréal-sous-Montfort

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bréal-sous-Montfort Adresse Ville Bréal-sous-Montfort lieuville Bréal-sous-Montfort Departement Ille-et-Vilaine

Rendez-vous aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 4 juin 2022 bréal-sous-montfort ille-et-vilaine

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine