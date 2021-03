Rendez-vous aux Jardins… de Brocéliande !, 5 juin 2021-5 juin 2021, Bréal-sous-Montfort.

Rendez-vous aux Jardins… de Brocéliande ! 2021-06-05 – 2021-06-06

Bréal-sous-Montfort 35310 Bréal-sous-Montfort

18e édition : transmission de savoirs

Cette manifestation propose à tous les publics des découvertes, des animations et des rencontres dans plus de 2 000 parcs et jardins !

Organisés par le ministère de la Culture, ces rendez-vous ont pour objectif de faire découvrir au public le panorama des jardins en France, de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions mises en œuvre autour des jardins et de la nature, de créer des rencontres et des échanges ludiques et pédagogiques.

De 15h à 18h : Découverte du bonzaï avec le Brocéliande Bonzaï Club : En compagnie de passionnés, découvrez cet art traditionnel japonais qui consiste à cultiver et modeler des arbres miniatures à l’image des arbres dans la nature.

A 16h : Balade de saison : En compagnie de notre spécialiste des Jardins, découvrez nos floraisons du moment : roses, hémérocalles, hortensias… Une promenade sous le signe du partage et de l’échange à travers les 24 hectares des Jardins de Brocéliande.

Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins.

+33 2 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr/

18e édition : transmission de savoirs

Cette manifestation propose à tous les publics des découvertes, des animations et des rencontres dans plus de 2 000 parcs et jardins !

Organisés par le ministère de la Culture, ces rendez-vous ont pour objectif de faire découvrir au public le panorama des jardins en France, de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions mises en œuvre autour des jardins et de la nature, de créer des rencontres et des échanges ludiques et pédagogiques.

De 15h à 18h : Découverte du bonzaï avec le Brocéliande Bonzaï Club : En compagnie de passionnés, découvrez cet art traditionnel japonais qui consiste à cultiver et modeler des arbres miniatures à l’image des arbres dans la nature.

A 16h : Balade de saison : En compagnie de notre spécialiste des Jardins, découvrez nos floraisons du moment : roses, hémérocalles, hortensias… Une promenade sous le signe du partage et de l’échange à travers les 24 hectares des Jardins de Brocéliande.

Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins.