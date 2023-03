Découverte du sentier botanique en compagnie d’un spécialiste Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc, 3 juin 2023, Perpezac-le-Blanc.

Découverte du sentier botanique en compagnie d’un spécialiste Samedi 3 juin, 15h00 Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Gratuit. Départ de la visite guidée Place de l’église, parkings disponibles dans le village. Cette balade découverte accessible à toutes et à tous peut se faire librement toute la journée de 10h à 19h.

Sur un sentier de plus de 2 km, le visiteur découvrira les quelque 180 fleurs, plantes, arbres et arbustes, toutes et tous naturels, qui sont répertoriés sur ce très original sentier botanique et d’observation créé en 2008 par l’Association des Amis de Perpezac.

Visite guidée et commentée par un spécialiste en biologie et paysage à partir le 15h le samedi 3 juin 2023.

Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc 19310 Perpezac-le Blanc Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 25 11 42 https://perpezac-le-blanc.com Perle de l’Yssandonnais, Perpezac-le-Blanc, le village des « Grives aux Loups » de Claude Michelet, possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Dans ce pays de calcaire et de puys, les jardins offrent aux visiteurs de véritables bouffées de verdures, de fleurs, fruitiers, légumes… Perpezac-le-Blanc s’enorgueillit également de son sentier botanique exceptionnel. accès routier+ parkings dans le Bourg, trains + avion Brive la Gaillarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©Anne-Marie BOUDY