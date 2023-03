De jardin en jardin dans le village de Perpezac-le-Blanc Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Perpezac-le-Blanc Catégories d’Évènement: Corrèze

De jardin en jardin dans le village de Perpezac-le-Blanc Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc, 3 juin 2023, Perpezac-le-Blanc. De jardin en jardin dans le village de Perpezac-le-Blanc Samedi 3 juin, 10h00 Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Entrée libre et gratuit des jardins privés Une dizaine de jardins de particuliers seront accessibles dans le village en toute liberté. Bienvenue aux passionnés pour la découverte de fleurs, plantes, fruits, légumes, arbres… et échanger avec les propriétaires-jardiniers. Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc 19310 Perpezac-le Blanc Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 25 11 42 https://perpezac-le-blanc.com Perle de l’Yssandonnais, Perpezac-le-Blanc, le village des « Grives aux Loups » de Claude Michelet, possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Dans ce pays de calcaire et de puys, les jardins offrent aux visiteurs de véritables bouffées de verdures, de fleurs, fruitiers, légumes… Perpezac-le-Blanc s’enorgueillit également de son sentier botanique exceptionnel. accès routier+ parkings dans le Bourg, trains + avion Brive la Gaillarde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

