Sous le pinceau des peintres du Bas Limousin Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Perpezac-le-Blanc Catégories d’Évènement: Corrèze

Perpezac-le-Blanc

Sous le pinceau des peintres du Bas Limousin Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc, 3 juin 2023, Perpezac-le-Blanc. Sous le pinceau des peintres du Bas Limousin Samedi 3 juin, 10h00 Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc

Gratuit Les Artistes du Bas Limousin seront de la fête. Avec leurs chevalets, toiles et palettes, ils illustreront à leur manière, la rencontre de la nature et de la peinture. Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc 19310 Perpezac-le Blanc Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze 05 55 25 11 42 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+00:00 – 2023-06-03T16:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Perpezac-le-Blanc Autres Lieu Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Adresse 19310 Perpezac-le Blanc Ville Perpezac-le-Blanc Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Perpezac-le-Blanc Departement Corrèze

Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Perpezac-le-Blanc Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpezac-le-blanc/

Sous le pinceau des peintres du Bas Limousin Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc 2023-06-03 was last modified: by Sous le pinceau des peintres du Bas Limousin Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc 3 juin 2023 Perpezac-le-Blanc Rendez-vous aux jardins dans le village de Perpezac-le-Blanc Perpezac-le-Blanc

Perpezac-le-Blanc Corrèze