RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CPIE SÈVRE ET BOCAGE Maison de la Vie Rurale Sèvremont, dimanche 2 juin 2024.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CPIE SÈVRE ET BOCAGE Maison de la Vie Rurale Sèvremont Vendée

Lors du week-end national » Les RDV au jardin », le CPIE vous propose une déambulation guidée et commentée pour découvrir la riche biodiversité présente dans ses éco-jardins.

Tendez l’oreille et percevez les musiques subtiles des oiseaux de passage, les bourdonnements des insectes qui cohabitent dans cet écrin. Venez également voir, respirer, toucher, goûter …

Et après cette visite instructive et sensorielle, un petit rafraîchissement concocté par les bénévoles de l’association avec les richesses du jardin vous sera proposé. Pour les curieux, des ateliers autour de l’osier et de la vannerie seront tenus par des bénévoles tout au long de cette journée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 17:30:00

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com

