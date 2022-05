Rendez-vous aux jardins Coulanges-lès-Nevers, 3 juin 2022, Coulanges-lès-Nevers.

Rendez-vous aux jardins Coulanges-lès-Nevers

2022-06-03 – 2022-06-05

Coulanges-lès-Nevers Nièvre Coulanges-lès-Nevers

Du 3 au 5 juin, ce sont les Rendez-vous aux Jardins . n- tDu 3 au 5 : no tvisite des jardins de Forgeneuve à COULANGES LES NEVERS de 10h à 20h. Visite du jardin et d’une exposition d’artistes locaux du Groupe d’Emulation artistique du Nivernais. Tarifs : 3€ / gratuit au moins de 18 ans / entrée annuelle : 10€. no tvisite du Parc floral à APREMONT SUR ALLIER de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Parc floral, anciennes écuries avec exsposition, jardins du château…Tarifs : 10€ / 6€ / gratuit jusqu’à 6 ans. Infos au 02.48.77.55.06 – tWeekend 4+5 : no tvisite de l’Arboretum des Feuilles fleuries de SAINT ELOI de 14h à 19h. Visite libre. Tarifs : 3€ / gratuit aux moins de 18 ans. Infos au 06.07.17.80.93 no tvisites le végétal dans l’architecture dans ls jardins du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS à 15h et à 17h. Gratuit. Infos au03.86.68.44.60

+33 2 48 77 55 06

Coulanges-lès-Nevers

