RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Coudrecieux Coudrecieux Catégories d’évènement: Coudrecieux

Sarthe

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Coudrecieux, 4 juin 2022, Coudrecieux. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Coudrecieux

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Coudrecieux Sarthe Coudrecieux Visites libres ou guidées par les propriétaires. Verger, potager, fleurs en jachère pour permettre le développement de la biodiversité.

Exposition de peintures d’Anne de Champagne. +33 2 43 35 79 37 Visites libres ou guidées par les propriétaires. Verger, potager, fleurs en jachère pour permettre le développement de la biodiversité.

Exposition de peintures d’Anne de Champagne. Coudrecieux

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Coudrecieux, Sarthe Autres Lieu Coudrecieux Adresse Ville Coudrecieux lieuville Coudrecieux Departement Sarthe

Coudrecieux Coudrecieux Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coudrecieux/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Coudrecieux 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Coudrecieux Coudrecieux 4 juin 2022 Coudrecieux sarthe

Coudrecieux Sarthe