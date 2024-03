Rendez-vous aux jardins Cluedo géant Château de Bizy Vernon, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Cluedo géant Château de Bizy Vernon Eure

Samedi

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », évènement national organisé par le Ministère de la culture, l’équipe du château vous propose de (re)découvrir le parc du château.

Venez à la rencontre des inspecteurs Jessétoux et Parlomor pour les aider à élucider le meurtre du jardinier et plongez dans une folle aventure mêlant faits historiques et anachronisme.

Ce Cluedo géant vous permettra de découvrir une partie du parc de Bizy tout en vous amusant.

Durée 2h

Conseillé à partir de 13 ans et pour les adultes.

12€/personne

10€ /de 7 à 12 ans

Gratuit pour les moins de 7 ans.

L’animation est difficilement accessible aux PMR

Réservation obligatoire sur https://www.chateaudebizy.com/reservez

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-02

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie chateaudebizy@gmail.com

