Rendez-vous aux jardins Clères, 4 juin 2022, Clères.

Rendez-vous aux jardins Parc de Clères 32 avenue du Parc Clères

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00 Parc de Clères 32 avenue du Parc

Clères Seine-Maritime

Pour fêter les jardins, le parc vous propose de lever les yeux vers les géants du parc, les arbres.

Au programme :

Visite botanique

Découvrez les jardins du parc de Clères, son parc arboré du 19e siècle et ses terrasses Arts and Crafts le temps d’une visite botanique. On y parlera histoire, essences, paysage et plantes !

Samedi et dimanche – 11 h (durée 1h)

Sans réservation

Compris avec l’entrée du parc

Un arbre, une balade… un livre jeunesse !

Balade racontée au pied des arbres .

Dans le cadre de la parole de l’arbre, les lecteurs du festival du livre de jeunesse de Rouen ont sélectionné leurs livres préférés pour vous emmener en balade et vous faire découvrir le vaste monde des arbres. Au programme, quatre arbres emblématiques du parc et les histoires que l’on raconte sur eux.

Samedi et dimanche à 15h (à partir de 7 ans).

Compris avec l’entrée du parc.

Réservation via l’adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/rdv-au-jardin/

dernière mise à jour : 2022-04-30 par