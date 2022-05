Rendez-vous aux jardins Chériennes, 4 juin 2022, Chériennes.

Rendez-vous aux jardins 8 rue des capucins Chériennes

2022-06-04 – 2022-06-06

8 rue des capucins Chériennes 62140

Chériennes Labellisé Jardin Remarquable, ce jardin de collections de 5 400 m2 se veut libre, romantique, parfumé, coloré et facile d’entretien.

Il est structuré à partir d’arbres et arbustes de collection, qui offrent une grande diversité de feuillages, assurant de la couleur du printemps jusqu’aux magnifiques couleurs d’ automne.

Aux parfums des viburnums et autres arbustes à fleurs succèdent ceux de 450 variétés de roses anciennes ou anglaises que l’on peut apprécier au détour de nombreuses petites allées.

Une très belle collection d’hydrangeas (plus de 500 variétés dont de nombreux cultivars japonais) vient aussi varier les plaisirs, offrant avec les vivaces des fleurs à admirer jusqu’aux gelées.

Un pigeonnier, un petit puits, quelques cabanes, de nombreuses gloriettes et bancs participent à son décor.

guy.lebel@wanadoo.fr +33 3 21 81 68 22 http://www.jardindeslianes.fr/

