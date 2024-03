Rendez-vous aux jardins Château Pierrail Margueron, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Château Pierrail Margueron Gironde

À la sortie du parking, à votre arrivée devant le château, le jardin à la française vous accueille, jardin classique, d’inspiration italienne, aux motifs réguliers.

Tout près, de la terrasse du château, c’est un paysage champêtre avec un beau de point de vue sur la vallée et ses prairies.

Il suffit ensuite de passer par le parc de cèdres centenaires pour arriver au théâtre de verdure. C’est derrière ce théâtre que vous trouverez la promenade serpentine ses allées serpentent parmi buis et topiaires. Les hortensias y ajoutent de jolies touches variées de couleurs.

Jardin classé « Jardin Remarquable ».

Le Château est également un domaine viticole.

SVP se présenter au bureau dans la cour avant la visite.

11h et 16h Visite guidée et dégustation de vins offerte.

(Apportez votre panier repas et pique-niquez ensuite dans le parc du château). EUR.

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Château Pierrail

Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine alice.pierrail@orange.fr

