2022-06-04 – 2022-06-05

Jardins à la française avec broderie de buis et pièce d'eau. Des bâtiments industriels, il ne reste que le haut fourneau utilisé comme château d'eau pour assurer l'arrosage du jardin. En 1934, une usine hydroélectrique, fonctionnant toujours, a été créée à partir du système hydraulique qui alimentait la forge. Visite libre des jardins. De 10h à 18h. +33 2 97 75 38 80 https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

