Basse-Rentgen 57570 Basse-Rentgen 4 EUR C’est sur le thème « les jardins face au changement climatique » que se tiendront les Rendez-vous aux jardins 2022. À cette occasion, le parc du château de Preisch proposera un salon de thé, situé dans le potager, qui vous permettra de vous désaltérer : vous pourrez y déguster des infusions, des jus de fruits bio, ou encore des glaces, au son de la clarinette… À découvrir en famille : le potager en permaculture du château regorgeant de variétés anciennes de fruits et légumes ou le nouveau jeu sur l’arbre mystère vieux de 200 ans et son secret. Parmi toutes les activités proposées, vous pourrez notamment tester la nouveauté 2022, en partant à la recherche de l’arbre mystère vieux de 200 ans et de son secret, au travers du parc anglais et de son parcours botanique. Activités plein air au tarif habituel (9€ par enfant et 6€ par accompagnant). contact@chateaudepreisch.com +33 3 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com/ rue des Lilas Château de Preisch Basse-Rentgen

