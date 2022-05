RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Segré-en-Anjou Bleu, 5 juin 2022, Segré-en-Anjou Bleu. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Segré-en-Anjou Bleu

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 2.5 2.5 EUR Parc paysager du XIXe siècle. Le jardin ordonnancé, encore visible sur le plan cadastral de 1828 a laissé place à une réalisation ambitieuse conçue par le paysagiste parisien Chevallier autour de 1870-80. Intéressantes dépendances des mêmes années 1880.

Visites libres : 2,50€ l’entrée par personne, 1€ par enfant et 5€ par famille. “Rendez-vous aux jardins” proposé au château de la Roche-Noyant, à Noyant-la-Gravoyère, le 5 juin 2022. +33 6 21 47 23 34 Parc paysager du XIXe siècle. Le jardin ordonnancé, encore visible sur le plan cadastral de 1828 a laissé place à une réalisation ambitieuse conçue par le paysagiste parisien Chevallier autour de 1870-80. Intéressantes dépendances des mêmes années 1880.

Visites libres : 2,50€ l’entrée par personne, 1€ par enfant et 5€ par famille. Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Segré-en-Anjou Bleu 2022-06-05 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 5 juin 2022 maine-et-loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire