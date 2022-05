RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA DEVANSAYE Segré-en-Anjou Bleu, 4 juin 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE LA DEVANSAYE Segré-en-Anjou Bleu

2022-06-04 – 2022-06-05

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu

EUR 3 3 Créé lors du réaménagement général du parc paysager vers 1875, ce jardin potager clos de murs a conservé la plupart de ses aménagements d’origine tels que la maison du jardinier, la serre et tout le système d’approvisionnement en eau. Il abrite une collection de pommiers et de poiriers taillés en cordons, palmettes et fuseaux. Diplôme d’honneur du concours national des jardins potagers de la SNHF 2007.

“Rendez-vous aux jardins” proposé au château de la Devansaye à Marans, les 4 et 5 juin 2022.

+33 6 83 93 10 70

Segré-en-Anjou Bleu

