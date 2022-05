Rendez vous aux jardins – Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, 3 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Rendez vous aux jardins – Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Découvrez les Jardins de la Ballue à l’occasion de ce week-end animé.

Les jardins de la Ballue ont la fierté d’avoir reçu en 2018 le 2ème prix européen des jardins historiques par le réseau EGHN (« European Garden Heritage network » ). Le jury international de ce prix a ainsi récompensé le développement, la restauration exemplaire, et toutes les actions en faveur de l’accueil du public, qui ont été mises au cœur du développement de ce site unique.

Le jardin se déploie sur des terrasses du XVIIème qui dominent le beau paysage de la vallée du Couesnon. Le jardin baroque maniériste propose un parcours labyrinthique et devant le château Louis XIII, le jardin régulier et formel met en scène le paysage.

La visite se prolonge maintenant vers le jardin des douves, pour y découvrir la collection botanique de buis, au milieu des rhododendrons et pivoines de Chine. C’est aussi l’espace dédié autour d’un étang à la belle collection de canards et bernaches et celui du poulailler d’ornement, qui, par la diversité des races exposées et la beauté des spécimens, émerveillent petits et grands.

Animations :

– Samedi 4 juin après-midi : Spectacle de danse par la compagnie HORSMOTS – « Finir, à n’en plus finir… » : pièce chorégraphique pour 15 danseurs en 6 tableaux, sur le thème des marathons de danse organisés sur la côte ouest des Etats Unis dans les années 30.

– Dimanche 5 juin : Musiciens de la Ménestraudie, ensemble de musique ancienne

et les danseurs médiévaux

– A 15h, le samedi et le dimanche : Conférence/visite guidée La Ballue, face aux changements climatiques : constats, plan de gestion, mises en œuvre.

Le vendredi 5 juin, les établissements scolaires peuvent être accueillis gracieusement par les

propriétaires pour des visites pédagogiques (sur RDV).

Horaire d’ouverture étendus sur ces trois jours, de 9h jusqu’à 19h.

chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86 http://www.la-ballue.com/

Découvrez les Jardins de la Ballue à l’occasion de ce week-end animé.

Les jardins de la Ballue ont la fierté d’avoir reçu en 2018 le 2ème prix européen des jardins historiques par le réseau EGHN (« European Garden Heritage network » ). Le jury international de ce prix a ainsi récompensé le développement, la restauration exemplaire, et toutes les actions en faveur de l’accueil du public, qui ont été mises au cœur du développement de ce site unique.

Le jardin se déploie sur des terrasses du XVIIème qui dominent le beau paysage de la vallée du Couesnon. Le jardin baroque maniériste propose un parcours labyrinthique et devant le château Louis XIII, le jardin régulier et formel met en scène le paysage.

La visite se prolonge maintenant vers le jardin des douves, pour y découvrir la collection botanique de buis, au milieu des rhododendrons et pivoines de Chine. C’est aussi l’espace dédié autour d’un étang à la belle collection de canards et bernaches et celui du poulailler d’ornement, qui, par la diversité des races exposées et la beauté des spécimens, émerveillent petits et grands.

Animations :

– Samedi 4 juin après-midi : Spectacle de danse par la compagnie HORSMOTS – « Finir, à n’en plus finir… » : pièce chorégraphique pour 15 danseurs en 6 tableaux, sur le thème des marathons de danse organisés sur la côte ouest des Etats Unis dans les années 30.

– Dimanche 5 juin : Musiciens de la Ménestraudie, ensemble de musique ancienne

et les danseurs médiévaux

– A 15h, le samedi et le dimanche : Conférence/visite guidée La Ballue, face aux changements climatiques : constats, plan de gestion, mises en œuvre.

Le vendredi 5 juin, les établissements scolaires peuvent être accueillis gracieusement par les

propriétaires pour des visites pédagogiques (sur RDV).

Horaire d’ouverture étendus sur ces trois jours, de 9h jusqu’à 19h.

Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-03-31 par