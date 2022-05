Rendez-vous aux jardins : Château de Jussy Jussy-Champagne, 3 juin 2022, Jussy-Champagne.

Rendez-vous aux jardins : Château de Jussy Jussy-Champagne

2022-06-03 – 2022-06-03

Jussy-Champagne 18130 Jussy-Champagne

Une régénération entreprise dès les années 1960 est continuée par l’actuel propriétaire : nombreuses replantations et plantations chaque année depuis 1990 ; réouverture des coulées et des percées, mise en transparence des bosquets. Les topiaires et les rosiers (la majorité provient des Roses Anciennes André Ève) sont des ajouts de l’actuel propriétaire et de son père avant lui, ainsi que quelques arbres de collection (Parotia persica, Cédres, Sequoia sempervirens, arbres de Judée, Féviers d’Amérique, etc…)

Visite guidée et commentée par le propriétaire

Des traces des anciens jardins réguliers sont par endroit perceptibles dans le parc : traces de murs dans le sol, ancien pont (qui menait de la grille du jardin clos de murs au labyrinthe, au XVIIe siècle), grille déplacée, traces d’un labyrinthe de buis aménagé près de l’actuel canal…

jdamecourt@gmail.com +33 2 48 25 00 61

Une régénération entreprise dès les années 1960 est continuée par l’actuel propriétaire : nombreuses replantations et plantations chaque année depuis 1990 ; réouverture des coulées et des percées, mise en transparence des bosquets. Les topiaires et les rosiers (la majorité provient des Roses Anciennes André Ève) sont des ajouts de l’actuel propriétaire et de son père avant lui, ainsi que quelques arbres de collection (Parotia persica, Cédres, Sequoia sempervirens, arbres de Judée, Féviers d’Amérique, etc…)

Visite guidée et commentée par le propriétaire

© Ministère de la culture

Jussy-Champagne

dernière mise à jour : 2022-05-24 par