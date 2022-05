RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE FLAUGERGUES, 4 juin 2022, .

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

2022-06-04 – 2022-06-05

EUR 0 11.5 A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2022 organisé par le Ministère de la Culture, le Château de Flaugergues vous ouvres gratuitement les portes de ses jardins les 4 et 5 juin de 13h à 19h.

L’opportunité pour toutes te tous de venir se ressourcer auprès de la nature et de (re)découvrir nos jardins et ses nouveautés.

Cette année, la thématique de ce rendez-vous s’inscrit dans les problématiques actuelles : Les jardins face aux changements climatiques. Nous vous proposons alors des visites guidées de nos jardins autour cette thématique et à travers une lecture plus engagée. Ces visites auront lieu à 14h et 17h sur les deux jours de l’évènement.

+33 6 15 31 21 09 https://www.flaugergues.com/billetterie

