RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE COURTANVAUX

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – CHÂTEAU DE COURTANVAUX

2022-06-03 10:30:00 – 2022-06-05

Parc paysager de 68 ha créé vers 1815 et transformé à la fin du XIXe s. sur les plans de Henri Martinet. Accès libre et gratuit du parc de 9h à 19h (possibilité de Géocaching, chasse au trésor gratuite et en autonomie, en famille ou entre amis, feuille de route à télécharger sur www.chateaudecourtanvaux.com)

Visite thématique payante

