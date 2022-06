Rendez-vous aux Jardins – Chartreuse & Manoir d’Hénocq Neuville-sous-Montreuil, 4 juin 2022, Neuville-sous-Montreuil.

Rendez-vous aux Jardins – Chartreuse & Manoir d’Hénocq Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-06-04 – 2022-06-05

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170

Neuville-sous-Montreuil Rendez-vous aux Jardins

Dans le Montreuillois

Samedi 4 et dimanche 5 juin

——————————–

Cette année encore, rendez-vous dans les différents jardins remarquables situés dans le Montreuillois à cette période.

– La Chartreuse de Neuville-sous-Monntreuil : Allée de la Chartreuse 62170 Neuville-sous-Montreuil

Autour de cette chartreuse ouverte au public, on trouve une parcelle médicinale à la française, un potager biologique, un cloître végétal, un jardin pédagogique avec techniques jardinières expliquées mais également un espace biodiversité avec des orchidées sauvages et une prairie préservée. Agrément » Parcs et jardin » 2017

Horaires : de 11h à 18h – Animations, exposition photos, ventes de plantes et de graines.

NB : Les Jardins du Manoir d’Hénocq font partie de cet événement, 7 allée de la Creuse à Brexent-Enocq

+33 3 21 06 56 97

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

