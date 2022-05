Rendez-vous aux jardins Chançay, 4 juin 2022, Chançay.

Rendez-vous aux jardins Chançay

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Chançay Indre-et-Loire Chançay

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins, cette manifestation met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Férus de belles plantes et amateurs de vin, offrez-vous une escapade bucolique dans les jardins du Château de Valmer à l’occasion de l’événement national “Rendez-vous aux Jardins” sur le thème “Les jardins face au changement climatique”. Restauration sur place

Nouvelle édition de l’événement national “Rendez-vous aux Jardins” sur le thème “Les jardins face au changement climatique”.

jardins@chateaudevalmer.com +33 2 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com/

Château de Valmer

Chançay

