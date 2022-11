Rendez-vous aux Jardins Cadaujac Cadaujac Catégories d’évènement: Cadaujac

Gironde

Rendez-vous aux Jardins Cadaujac, 3 juin 2023, Cadaujac. Rendez-vous aux Jardins

1104 Chemin de Malleret Château de Malleret Cadaujac Gironde Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret

2023-06-03 10:00:00 – 2023-06-04

Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret

Cadaujac

Gironde Événement national durant lequel les plus beaux jardins sont ouverts au public.

Visites à 10h/14h/15h30/17h/18h des jardins et du château accompagnée par les propriétaires Événement national durant lequel les plus beaux jardins sont ouverts au public.

Visites à 10h/14h/15h30/17h/18h des jardins et du château accompagnée par les propriétaires +33 6 07 37 30 09 Pascal BERGE château de Malleret

Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret Cadaujac

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cadaujac, Gironde Autres Lieu Cadaujac Adresse Cadaujac Gironde Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret Ville Cadaujac lieuville Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret Cadaujac Departement Gironde

Cadaujac Cadaujac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadaujac/

Rendez-vous aux Jardins Cadaujac 2023-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux Jardins Cadaujac Cadaujac 3 juin 2023 1104 Chemin de Malleret Château de Malleret Cadaujac Gironde Cadaujac Gironde

Cadaujac Gironde