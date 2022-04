Rendez-vous aux jardins Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Rendez-vous aux jardins
2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:30:00
Bruère-Allichamps, Cher

Une pause "verte" dans l'année privilégiant la découverte du milieu naturel de Noirlac grâce à des visites du jardin, du bocage au crépuscule, un marché aux aromatiques, des installations : "L'Herbier du bocage", Sous l'écorce ça vibre", les "Petits jardins", "Vitranimaux", un spectacle de danse et un concours de dessins.

contact@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01
https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/rendez-aux-jardins/

