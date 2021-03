Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps, Cher Rendez-vous aux jardins Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps INSTALLATIONS

« Sur la piste de l’écriture »

« L’Arbre à frôler » SPECTACLE AU JARDIN

Dans le cadre de la Matinale du dimanche 6 juin – 11h

Fata Morgana VISITES GUIDÉES > Samedi et dimanche

Visites guidées de l’abbaye à 10h30 / 14h30 / 16h30

Visites guidées des jardins à 10h30 / 14h30 / 16h30

Visites guidées du bocage à 10h30 / 14h / 16h30 MARCHÉ AUX AROMATIQUES RENCONTRE > Samedi 5 et dimanche 6 juin

L’herboristerie vue par Pascale Marcq CONCOURS DE DESSINS LECTURE POUR ENFANTS > Dimanche 6 juin Une pause « verte » le temps d’un week-end, privilégiant la découverte du milieu naturel de Noirlac au travers de visites, animations, installations, marché aux aromatiques. contact@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/rendez-aux-jardins/ Une pause « verte » le temps d’un week-end, privilégiant la découverte du milieu naturel de Noirlac au travers de visites, animations, installations, marché aux aromatiques. INSTALLATIONS

