Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 10h – 17h – Chantier participatif

BRICOLEZ, JARDINEZ, COMPOSTEZ À L’IMPROBABLE JARDIN

L’Improbable Jardin ouvre ses portes pour un nouveau chantier participatif. Venez rencontrer les indéfectibles adeptes de cet espace et devenez vous-même un fidèle du jardin. Rdv : Jardin – Allée Abd El Kader

Proposé par la Maison de l’Enfance Daran – Animations Francas de Pau

