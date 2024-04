Rendez-vous aux jardins Bourges, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Bourges Cher

Rendez vous aux jardins Les 5 sens aux jardins

Pour les 30 ans du Jardin de Lazenay, la direction des Musées et du Patrimoine historique s’associe aux espaces verts de la ville pour une intervention à deux voix sur l’histoire du jardin et une découverte des plantes comestibles. et apprenez à reconnaitre des plantes comestibles de la plaine Saint Paul. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:30:00

fin : 2024-06-02

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Rendez-vous aux jardins Bourges a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BOURGES