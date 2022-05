RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
2 rue de l'ancien rivage
Boulogne-sur-Mer
Pas-de-Calais

Entrée libre les 3,4 et 5 juin 2022

Avoir la main verte peut-il aider à préserver la planète ? Pour répondre aux nouveaux défis climatiques, la cour de récré a été aménagée avec des matériaux et objets de récupération. Venez créer avec nous votre jardin du futur autour des carrés potagers, de la haie pédagogique et de son grand marronnier ! Des jeux d'autrefois sont mis à disposition dans la cour de récré.

Vendredi 3 juin de 14H à 17H
Samedi 4 juin de 10H à 12H et de 14H à 18H
Dimanche 5 juin de 10H à 12H et de 14H à 18H

+33 3 21 87 00 30

