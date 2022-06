« Rendez-vous aux jardins » Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

« Rendez-vous aux jardins » Berck, 4 juin 2022, Berck. « Rendez-vous aux jardins » Rue du Trou au Loup Berck

2022-06-04 – 2022-06-04

Rue du Trou au Loup Berck 62600 Berck Visite libre des jardins partagés de Berck-sur-Mer de 13h à 18h (Rue Abbé Vandewalle)

– Gratuit – infos : Mairie 03.21.89.90.00 +33 3 21 89 90 00 Visite libre des jardins partagés de Berck-sur-Mer de 13h à 18h (Rue Abbé Vandewalle)

– Gratuit – infos : Mairie 03.21.89.90.00 Rue du Trou au Loup Berck

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Berck Autres Lieu Berck Adresse Rue du Trou au Loup Ville Berck lieuville Rue du Trou au Loup Berck

Berck Berck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

« Rendez-vous aux jardins » Berck 2022-06-04 was last modified: by « Rendez-vous aux jardins » Berck Berck 4 juin 2022

Berck