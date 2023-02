Rendez-vous aux Jardins : Bambousaie du Mépas Bambousaie du Mépas Fismes ADT de la Marne Fismes Catégories d’Évènement: Fismes

Rendez-vous aux Jardins : Bambousaie du Mépas
Bambousaie du Mépas, Fismes, Marne
12 Route d'Epernay

2022-06-03 – 2023-06-02

12 Route d'Epernay
Fismes
Marne

40 variétés de bambous y prospèrent, de la plus petite (30 cm) à la plus grande (15 m), arbustes, haies, bosquets et parterres dans un extraordinaire mélange de feuillage et de formes.
+33 3 26 48 12 14

dernière mise à jour : 2023-02-07 par ADT de la Marne

