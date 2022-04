Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert

Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert, 4 juin 2022, . Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 EUR Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert Circuit pédestre guidé à la découverte des arbres particuliers de la Petite Cité de Caractère® dans les espaces publics et quelques espaces privés.

Ils sont remarquables pour leur silhouette structurante, les valeurs qu’ils symbolisent, leur rôle culinaire insoupçonné ou les petites histoires qu’ils ont à raconter. en fin de parcours, Pascal PEROTEAU joue un répertoire de chansons et poèmes mis en musique, sur la thématique de l’arbre. Samedi 4 juin à 14h30 au départ de l’orangerie

Balade : gratuit – mini-concert : Participation libre

Balade : mairie Tel : 05 49 05 01 41

Mini-concert : La Petite Orangerie Tel : 06 73 65 02 58 Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert Samedi 4 juin à 14h30 au départ de l’orangerie

Balade : gratuit – mini-concert : Participation libre

Balade : mairie Tel : 05 49 05 01 41

Mini-concert : La Petite Orangerie Tel : 06 73 65 02 58 Rendez-vous aux jardins : Balade commentée et mini-concert Circuit pédestre guidé à la découverte des arbres particuliers de la Petite Cité de Caractère® dans les espaces publics et quelques espaces privés.

Ils sont remarquables pour leur silhouette structurante, les valeurs qu’ils symbolisent, leur rôle culinaire insoupçonné ou les petites histoires qu’ils ont à raconter. en fin de parcours, Pascal PEROTEAU joue un répertoire de chansons et poèmes mis en musique, sur la thématique de l’arbre. Samedi 4 juin à 14h30 au départ de l’orangerie

Balade : gratuit – mini-concert : Participation libre

Balade : mairie Tel : 05 49 05 01 41

Mini-concert : La Petite Orangerie Tel : 06 73 65 02 58 Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville