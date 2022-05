Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, 4 juin 2022, Azay-le-FerronAzay-le-Ferron.

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

2 EUR Azay-le-Ferron Durant ce week-end qui vous fera découvrir les jardins et les parcs remarquables du patrimoine français, nous vous proposons différentes animations, en plus des visites guidées du château : Visite insolite ” Il était une fois un jardin “, à 15h30 : Partez à la découverte du parc et des jardins d’Azay-le-Ferron, accompagné par notre guide en costume d’époque.

Ateliers enfants ente 15h et 18h.

Sur le thème “Les jardins face au changement climatique” Visites guidées thématisées.

chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 20 06

© Château d’Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-04-05 par